Эксперт из Эквадора отметила демократичность голосования в ЛНР

Робалино де ла Торре Мишель Андреа отметила, что лично ознакомилась с процессом избирательной кампании

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах в ЛНР проходит демократично, процедура чистая и прозрачная, заявила журналистам международный эксперт из Эквадора Робалино де ла Торре Мишель Андреа.

"У меня была возможность познакомиться с процессом избирательной кампании и понять, что выборы здесь происходят демократично, народ выбирает своих представителей, и эта процедура чистая и прозрачная", - сказала она.

Ее коллега из Венесуэлы Ханлисберт Веласко отметила, что наблюдатели могли менять свой маршрут и выбирать избирательные участки для визита, заезжать не только на предложенные организаторами.

"Мы имели доступ к осмотру урн, к журналам учета избирателей, к избирательным спискам, ознакомились с тем, как идет учет избирателей, как идет регистрация, какие записи делаются в списках избирателей, если кто-то из них выбыл или умер. И мы высоко это оценили", - сказала Веласко.

Еще один наблюдатель из Эквадора Карлос Андрес Муньос Янес, рассказал, что наблюдатели видели спокойно проходящий процесс голосования и не заметили каких-то серьезных проблем.

Выборы в ЛНР

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего региональными отделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позднее 14 из них сняли свои кандидатуры. Также проходят выборы в представительные органы муниципальных образований республики.