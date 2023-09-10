Лавров назвал саммит G20 успехом всех стран "двадцатки"

Группа переживает внутреннюю реформу, добавил глава МИД РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати (G20) является успехом всех стран "двадцатки", группа переживает внутреннюю реформу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Саммит, конечно же, - безусловный успех, прежде всего индийского председательства, но и всех нас. "Двадцатка" переживает, я бы сказал, такую внутреннюю реформу. Прежде всего это проявилось в существенной активизации членов Группы двадцати от глобального Юга, которые при ведущей роли Индии очень четко и настойчиво добивались учета своих интересов в тех договоренностях, которые "двадцатка" обсуждала, и в итоге они вошли в декларацию", - отметил министр.