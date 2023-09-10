10 сентября, 08:22
Cаммит G20

Лавров: результаты саммита G20 придадут очень серьезный импульс реформе МВФ

Результаты саммита G20 придадут очень серьезный импульс реформе МВФ - Лавров.

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Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСаммит G20
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