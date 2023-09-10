10 сентября, 08:24,
обновлено 10 сентября, 08:38
Cаммит G20

Лавров считает саммит G20 в Нью-Дели переломным

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати в Нью-Дели стал переломным с точки зрения ориентиров на обеспечение баланса интересов мировой в экономике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"В декларации [объединения] напоминается обо всем, что необходимо осуществить в соответствии с давними обещаниями и осуществить для того, чтобы обеспечить мировой экономике баланс интересов. Путь неблизкий, но тем не менее нынешний саммит стал в известной степени переломным с точки зрения четкого ориентира на именно такие задачи", - сказал он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСаммит G20
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