Лавров считает саммит G20 в Нью-Дели переломным

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати в Нью-Дели стал переломным с точки зрения ориентиров на обеспечение баланса интересов мировой в экономике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"В декларации [объединения] напоминается обо всем, что необходимо осуществить в соответствии с давними обещаниями и осуществить для того, чтобы обеспечить мировой экономике баланс интересов. Путь неблизкий, но тем не менее нынешний саммит стал в известной степени переломным с точки зрения четкого ориентира на именно такие задачи", - сказал он.