Лавров заявил, что попытки Запада "украинизировать" повестку саммита G20 не имели успеха

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Консолидированная позиция стран глобального Юга не позволила Западу "украинизировать" повестку саммита Группы двадцати в Нью-Дели. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Во многом благодаря консолидированной позиции глобального Юга в защиту своих законных интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран", - отметил министр.