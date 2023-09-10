10 сентября, 08:26,
обновлено 10 сентября, 08:40
Cаммит G20

Лавров заявил, что попытки Запада "украинизировать" повестку саммита G20 не имели успеха

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Консолидированная позиция стран глобального Юга не позволила Западу "украинизировать" повестку саммита Группы двадцати в Нью-Дели. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Во многом благодаря консолидированной позиции глобального Юга в защиту своих законных интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран", - отметил министр. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияСаммит G20
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