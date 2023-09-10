В Избиркоме Запорожской области заявили, что не получали жалоб на нарушения в ходе выборов

Явка на выборах в региональный парламент к середине третьего дня составила 55,8%

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные комиссии всех уровней в Запорожской области не получали жалоб на нарушения в ходе голосования на выборах в законодательное собрание региона и муниципальные органы власти. Об этом сообщил журналистам член Центральной избирательной комиссии РФ Константин Мазуревский.

"На текущий момент нет жалоб ни в саму Избирательную комиссию Запорожской области, ни в территориальные избирательные комиссии, ни в участковые избирательные комиссии. <...> Пока констатирую, что информацией о том, что поступили жалобы и есть какие-то существенные нарушения, мы не располагаем", - сказал он.

По его словам, если жалобы на нарушения поступят, они будут объективно рассмотрены. "Голосование продолжается, предстоит еще подсчет голосов, поэтому могу сказать ответственно - если будут обращения, они будут всесторонне, объективно рассмотрены до подсчета, во время подсчета голосов и до подведения итогов", - отметил Мазуревский.

По состоянию на 10:00 мск явка на выборах в региональный парламент Запорожской области составила 55,8%

Единый день голосования в 2023 году проходит в России 10 сентября. Впервые в нем принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.