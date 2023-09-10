Лавров заявил, что Запад не сможет оставаться гегемоном

Глава МИД РФ отметил, что в итоговой декларации саммита G20 "было найдено очень здоровое решение касательно необходимости добиваться честного и справедливого баланса интересов"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Запад не сможет продолжать свою линию на доминирование и оставаться гегемоном с учетом новых центров мирового развития. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Запад не сможет оставаться гегемоном, учитывая, что объективно давно появились и набирают силу новые центры мирового развития", - сказал министр. Он добавил, что западные страны после этого саммита должны задуматься, насколько они в состоянии "заниматься продолжением своей линии на доминирование".

В этом контексте глава МИД РФ отметил, что в итоговой декларации саммита "было найдено очень здоровое решение касательно необходимости добиваться честного и справедливого баланса интересов".

"Еще раз повторю, цель не близкая, но движение в этом направлении началось, - продолжил Лавров. - Мы, в свою очередь, будем продолжать укреплять эти позитивные тенденции, в том числе в ходе председательства Бразилии в следующем году в "двадцатке" и ЮАР в 2025 году".