Лавров: в декларацию G20 включены поддержанные РФ принципы продовольственной безопасности

Москва и ранее подчеркивала необходимость восстановления черноморской зерновой инициативы "во всей ее полноте", отметил глава МИД России

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Декларация G20 в контексте конфликта на Украине включила в себя важные принципы продовольственной безопасности, которые поддерживаются Россией. Соответствующий параграф получился "сбалансированным и отражающим реалии", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

По словам министра, в декларации "содержатся очень важные договоренности о том, как продвигаться в сфере продовольственной безопасности", соответствующие позиции РФ. Москва и ранее подчеркивала необходимость восстановления черноморской зерновой инициативы "во всей ее полноте".

"Запад был вынужден согласиться на серьезную подвижку в своей позиции" и согласился с призывом "прекратить атаки и разрушения критической инфраструктуры, энергетической и инфраструктуры, связанной с сельским хозяйством", добавил глава МИД РФ. "Прямо не упомянуто, но все понимают, что [это] охватывает и теракты на "Северных потоках", и теракты на аммиакопроводе Тольятти - Одесса, и по Каховской ГЭС, постоянные запуски беспилотников по Запорожской атомной электростанции", - пояснил Лавров. "Это сбалансированный и отражающий реалии параграф, который мы поддержали", - заключил министр.