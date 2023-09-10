Лавров считает, что онлайн-саммит двадцатки, скорее всего, пройдет до конца ноября

Как отметил глава МИД РФ, этот виртуальный саммит "будет возможностью еще раз посмотреть, как те договоренности, которые сегодня были одобрены, начинают воплощаться в жизнь"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Встреча лидеров Группы двадцати (G20) в виртуальном формате, скорее всего, состоится в конце ноября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Премьер-министр [Индии Нарендра] Моди, закрывая сегодняшнее последнее заседание, сказал, что он будет созывать онлайн, по видео-конференц-связи, еще один саммит "двадцатки" до конца этого года. Скорее всего, это будет в конце ноября", - сказал глава МИД РФ.

Как отметил Лавров, этот виртуальный саммит "будет возможностью еще раз посмотреть, как те договоренности, которые сегодня были одобрены, начинают воплощаться в жизнь", а также "более эффективно передать эстафетную палочку бразильским коллегам".