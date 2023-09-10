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обновлено 10 сентября, 09:35

Лавров: в кругу развивающихся членов G20 налицо правильное понимание событий на Украине

Глава МИД РФ уверен, что некоторые западные коллеги России "все прекрасно понимают, но они делают ставку на стратегическое поражение Российской Федерации"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Развивающиеся страны Группы двадцати демонстрируют правильное понимание происходящего на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

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"Территориальную целостность своей страны киевский режим разрушил самостоятельно. И в полном соответствии с Уставом ООН и с международным правом вступил в силу принцип самоопределения народов. Мы это в очередной раз очень четко разъясняли, и правильное понимание происходящего в кругу развивающихся членов "двадцатки" налицо", - подчеркнул он.

"Уверен, что и некоторые наши западные коллеги все прекрасно понимают, но они делают ставку на стратегическое поражение Российской Федерации", - добавил глава МИД РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияСаммит G20Военная операция на Украине
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