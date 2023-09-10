Лавров назвал смешными утверждения, что Запад предъявил в декларации G20 ультиматум РФ

Как заявил глава МИД РФ, "взрослые люди распускают слухи, которые просто невозможно всерьез принимать"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Утверждения о том, что страны Запада предъявили в декларации G20 ультиматум России, смешны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита стран "двадцатки".

"То, что пишут СМИ, я читал разные оценки [о содержании декларации саммита G20]. И Financial Times, что это провал Запада, с другой стороны, кто-то еще, Reuters, по-моему, написал, что этот кусок совместной декларации Запад согласовал и передал в качестве ультиматума Российской Федерации. Смешно! Взрослые люди распускают слухи, которые просто невозможно всерьез принимать", - возмутился Лавров.

Обращаясь к представителям СМИ, министр заметил, что текст декларации доступен для чтения. "Я думаю, что западные лидеры, которых вы упомянули (премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц - прим. ТАСС), если они считают всех такими наивными людьми и объясняют всем, что этот текст - это осуждение России, то [надо заметить, что] там Россия ни разу не упоминается. Там упоминаются вещи, которые, повторяю, отражают настойчивую работу и индийцев, и других единомышленников, которые не позволили превращать деятельность структуры, которая была создана для решения проблем мировой экономики и мировых финансов в некий политизированный кружок", - добавил глава МИД РФ.

Лавров акцентировал, что Россия поблагодарила Индию за то, что та "с честью выстояла свою вахту и внесла существенный вклад в создание фундамента для дальнейшей работы для демократизации международных экономических и финансовых отношений".