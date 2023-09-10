В ходе избирательной кампании составили 143 протокола о правонарушениях

Было возбуждено шесть уголовных дел, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Число протоколов об административных правонарушениях, связанных с избирательными кампаниями в России, за два дня составило 143. Было возбуждено шесть уголовных дел, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии, ссылаясь на данные оперштаба МВД РФ.

"Составлено 143 протокола об административных правонарушениях, связанных с избирательными кампаниями, из них за прошедшие сутки - 23. Возбуждено шесть уголовных дел по различным статьям Уголовного кодекса РФ, которые не относятся непосредственно к нарушениям законодательства о выборах, но в целом связаны с обстановкой вокруг избирательного процесса", - отметила Памфилова.

По ее словам, среди возбужденных дел - дело о краже агитационного материала и по факту причинения ущерба имуществу члена участковой избирательной комиссии в Екатеринбурге. "В Пермском крае, в городе Кизеле - по факту нанесения побоев лицу, проводившему агитационные мероприятия. В Донецкой Народной Республике, Республике Коми и Москве - заведомо ложные сообщения об актах терроризма", - отметила Памфилова.

Она добавила, что органы МВД также зафиксировали ряд других фактов, "характеризующих обстановку вокруг выборов, в первую очередь относящихся к вопросам безопасности". В частности, добавила Памфилова, в начале сентября на территории ДНР и ЛНР были обнаружены "листовки провокационного содержания, адресованные избирателям - участникам СВО".