10 сентября, 08:35,
обновлено 10 сентября, 09:32
Единый день голосования

В ходе избирательной кампании составили 143 протокола о правонарушениях

Было возбуждено шесть уголовных дел, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Число протоколов об административных правонарушениях, связанных с избирательными кампаниями в России, за два дня составило 143. Было возбуждено шесть уголовных дел, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии, ссылаясь на данные оперштаба МВД РФ.

Читайте также
История Единого дня голосования в России

"Составлено 143 протокола об административных правонарушениях, связанных с избирательными кампаниями, из них за прошедшие сутки - 23. Возбуждено шесть уголовных дел по различным статьям Уголовного кодекса РФ, которые не относятся непосредственно к нарушениям законодательства о выборах, но в целом связаны с обстановкой вокруг избирательного процесса", - отметила Памфилова.

По ее словам, среди возбужденных дел - дело о краже агитационного материала и по факту причинения ущерба имуществу члена участковой избирательной комиссии в Екатеринбурге. "В Пермском крае, в городе Кизеле - по факту нанесения побоев лицу, проводившему агитационные мероприятия. В Донецкой Народной Республике, Республике Коми и Москве - заведомо ложные сообщения об актах терроризма", - отметила Памфилова.

Она добавила, что органы МВД также зафиксировали ряд других фактов, "характеризующих обстановку вокруг выборов, в первую очередь относящихся к вопросам безопасности". В частности, добавила Памфилова, в начале сентября на территории ДНР и ЛНР были обнаружены "листовки провокационного содержания, адресованные избирателям - участникам СВО".

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация