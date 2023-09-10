Лавров: Гутерриша в зерновой сделке используют для продвижения односторонних подходов

По словам главы МИД РФ, такое впечатление создает содержание письма генсека ООН по сделке

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Содержание письма генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке создает впечатление, что генсека пытаются использовать для продвижения односторонних подходов по этой теме. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Прочитав содержание этого письма (генсека ООН Гутерриша на имя Лаврова - прим. ТАСС), создается впечатление, что опять, к сожалению, пытаются использовать генерального секретаря для того, чтобы продвигать односторонние подходы, потому что весь смысл его обращения заключается в том, что вот давайте вы срочно возобновляйте украинскую зерновую сделку, а за это мы в течение месяца сделаем что-то для подключения кого-то к SWIFT, в течение двух-трех месяцев как-то постараемся договориться со страховой компанией Lloyd's и так далее", - сказал Лавров.

Министр в этой связи назвал неправдой то, что Россельхозбанк будет возвращен в SWIFT. "Никто не обещал, в том числе господин Гутерриш", - подчеркнул он. Лавров добавил, что Запад пытается уговорить Россию на переподключение через филиал в Люксембурге. "Но этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, вообще уже там исчерпал свои возможности, он там будет закрываться", - указал глава МИД РФ.

Лавров, говоря о ситуации вокруг страховой компании Lloyd's, напомнил, что Гутерриш еще в Джакарте сообщил о том, что "он вроде бы согласовал размещение на площадке этой структуры каких-то ооновских консультаций". "На вопрос "с какими функциями" ответа у нас тоже нет", - констатировал он.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что российская сторона ценит предпринимаемые генсеком ООН Гутерришем усилия. "Об этом не раз президент [России Владимир Путин] говорил, и я ему выразил признательность за то, что он делает, но эти усилия все обречены в ситуации, когда Запад только обещает", - отметил он.

Кроме того, министр привел слова президента России о том, что РФ в тот же день вернется "к коллективной реализации украинской части черноморской инициативы", когда будут выполнены все действия, необходимые для снятия любых препон на пути российского экспорта удобрений и зерна.