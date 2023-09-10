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обновлено 10 сентября, 09:02
Cаммит G20

Лавров: Запад уговаривает РФ переподключить Россельхозбанк к SWIFT через Люксембург

Эта схема является нереалистичной, заявил глава МИД РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Запад пытается уговорить Россию согласиться на нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT через филиал в Люксембурге. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

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"Насчет SWIFT и Россельхозбанка - <...> никто не обещал, в том числе господин Гутерриш (генсек ООН Антониу Гутерриш - прим. ТАСС), что Россельхозбанк будет возвращен в SWIFT, - сказал министр. - Они пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал Россельхозбанка в Люксембурге сыграл эту функцию. Но этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, вообще уже там исчерпал свои возможности, он там будет закрываться". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСаммит G20
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