Лавров: Запад уговаривает РФ переподключить Россельхозбанк к SWIFT через Люксембург

Эта схема является нереалистичной, заявил глава МИД РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Запад пытается уговорить Россию согласиться на нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT через филиал в Люксембурге. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Насчет SWIFT и Россельхозбанка - <...> никто не обещал, в том числе господин Гутерриш (генсек ООН Антониу Гутерриш - прим. ТАСС), что Россельхозбанк будет возвращен в SWIFT, - сказал министр. - Они пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал Россельхозбанка в Люксембурге сыграл эту функцию. Но этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, вообще уже там исчерпал свои возможности, он там будет закрываться".