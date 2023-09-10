Лавров сообщил, что не искал контактов с представителями западных стран на саммите G20

По словам главы МИД РФ, "те, кто хотел поговорить, сделали это"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что не искал контактов с представителями западных стран на саммите Группы двадцати (G20).

"Я не искал такой возможности. Я просто выполнял свою работу. Те, кто хотел поговорить с нами, сделали это", - заявил министр на пресс-конференции по итогам саммита G20, отвечая на вопрос о том, была ли у него возможность поговорить с представителями делегаций западных стран.

"А те, кто предпочитает считать себя выше дипломатических тонкостей, это их собственный выбор", - добавил Лавров.