В инфоцентре ЦИК собрали первый из пяти ключей для расшифровки итогов ДЭГ

Всего в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе принимают участие 24 региона

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сеанс сборки ключа из Камчатского края для расшифровки итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) состоялся в информационном центре ЦИК РФ, передает корреспондент ТАСС.

Всего ключей пять (по количеству часовых поясов), каждый из них был разделен на семь частей. Всего в ДЭГ на федеральной платформе в этом году принимают участие 24 региона.

Ранее глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов сказал, что в нынешнем году результаты ДЭГ будут предоставляться по каждому часовому поясу в течение максимум двух часов после завершения голосования. По его словам, это "уникальная практика, такого не было в прошлые годы, ранее приходилось ждать окончания голосования в самой западной точке".