Лавров считает важным, чтобы Запад осмыслил итоги G20 и позицию развивающихся стран

Глава МИД РФ отметил, что провозглашенные принимающей саммит индийской стороной подходы "обозначают начало очень важной тенденции"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о важности правильного осмысления Западом итогов саммита "двадцатки" с учетом представленных на нем позиций и подходов развивающихся стран.

"Главное по итогам этого саммита, учитывая достаточно серьезные, переломные изменения в подходах развивающегося мира, - главное, чтобы Запад сделал правильные выводы из того, что здесь мы одобрили, и из того, что он увидел в действиях развивающихся стран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Министр отметил, что провозглашенные принимающей саммит индийской стороной подходы "обозначают начало очень важной тенденции - перехода от согласования каких-то бумаг, которые потом не выполняются, к тому, что выполнять обязательства все-таки придется". "И развивающиеся страны на этом саммите были гораздо более консолидированы, настойчивы в продвижении своих справедливых требований", - подчеркнул он.

При этом, подчеркнул Лавров, "никто не выступает за то, чтобы эти требования реализовывались в ущерб Западу". "Мы за то, чтобы "двадцатка" сохранялась, она, действительно, являет собой представительную структуру, куда входят страны, на долю которых приходится где-то 80% мировой экономики, и все заинтересованы в том, чтобы работать вместе. Только работать по-честному, искать баланс интересов, а не продвигать свои интересы в ущерб интересам других", - пояснил глава МИД РФ.

Он также отметил, что девиз индийского председательства - "Одна земля, одна семья, одно будущее" - "подчеркивает именно объединительный настрой".