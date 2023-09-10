10 сентября, 09:01
Единый день голосования

Эксперт из США раскритиковал западные СМИ, которые проигнорировали выборы в ДНР

Стивен Гил отметил важность присутствия на избирательных участках международных представителей, которым доступны все средства наблюдения за ходом голосования

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Международный эксперт, специалист в сфере международных отношений из США Стивен Гил раскритиковал СМИ Запада, которые не стали освещать выборы в Донецкой Народной Республике.

Читайте также
Организация выборов в новых регионах в 2023 году

"Я считаю позором, что практически нет западных, американских СМИ, освещающих это историческое событие. Это место буквально кричит о том, что CNN, MSNBC, Fox News и им подобные говорят неправду", - сказал Гил в беседе в ТАСС.

Именно поэтому, как уточнил Стивен, важно присутствие на избирательных участках международных экспертов, которым доступны все средства наблюдения за ходом голосования. "Большинство на самом деле не поддерживает сейчас Украину в Америке. И если таких людей, как я, будет больше, то все больше людей будут пытаться узнавать правду и не будут поддерживать [Киев]. Поэтому я считаю, что мы делаем очень важную миссию, находясь здесь", - указал эксперт.

Он также отметил цикличность истории и символичность даты проведения выборного процесса, который совпал с 80-й годовщиной освобождения Донбасса. 

Теги:
СШАРоссияЕдиный день голосования
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация