Стивен Гил отметил важность присутствия на избирательных участках международных представителей, которым доступны все средства наблюдения за ходом голосования

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Международный эксперт, специалист в сфере международных отношений из США Стивен Гил раскритиковал СМИ Запада, которые не стали освещать выборы в Донецкой Народной Республике.

"Я считаю позором, что практически нет западных, американских СМИ, освещающих это историческое событие. Это место буквально кричит о том, что CNN, MSNBC, Fox News и им подобные говорят неправду", - сказал Гил в беседе в ТАСС.

Именно поэтому, как уточнил Стивен, важно присутствие на избирательных участках международных экспертов, которым доступны все средства наблюдения за ходом голосования. "Большинство на самом деле не поддерживает сейчас Украину в Америке. И если таких людей, как я, будет больше, то все больше людей будут пытаться узнавать правду и не будут поддерживать [Киев]. Поэтому я считаю, что мы делаем очень важную миссию, находясь здесь", - указал эксперт.

Он также отметил цикличность истории и символичность даты проведения выборного процесса, который совпал с 80-й годовщиной освобождения Донбасса.