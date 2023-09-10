В Калмыкии данные голосования Дома престарелых признают недействительными из-за нарушения

Жалоб в избирательную комиссию не поступало

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Данные голосования в Доме престарелых в Калмыкии будут признанными недействительными из-за нарушений избирательного процесса. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Республики Калмыкия Бембя Чужаев во время включения в информационном центре ЦИК России.

"Зафиксировали установленный факт нарушения закона о том, что члены УИКов не были допущены в Дом престарелых, и они бланки бюллетеней передали сотрудникам. Хочу отметить, что участковой избирательной комиссией будет составлен соответствующий акт при подведении итогов, 10 сентября 2023 года данные избирательных бюллетеней будут признаны недействительными", - сказал Чужаев.

По его словам, членов УИК не допустили в Дом престарелых из-за действующего там карантина, бюллетени поместили в сейф-пакеты, они хранятся отдельно. При этом жалоб в избирательную комиссию не поступало.

Голосование на выборах в парламент (Народный Хурал) седьмого созыва в республике началось 8 сентября и продлится до 20:00 мск 10 сентября. По итогам первого дня в республике проголосовали около 15% избирателей. На территории региона работают 227 участков, организацию процедуры голосования обеспечивают около 2 тыс. членов участковых избирательных комиссий. Направления на избирательные участки получили более 1,2 тыс. наблюдателей от избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов и Общественной палаты Республики Калмыкия.

Депутаты регионального парламента седьмого созыва избираются по новой системе: 17 депутатов - по одномандатным округам, 10 - по партийным спискам. Ранее все 27 депутатов избирались по партийным спискам республики. Законодательную инициативу в парламент внес глава Калмыкии Бату Хасиков. Руководитель республики возглавил список партии "Единая Россия" на выборах в Народный Хурал.

В парламенте Калмыкии шестого созыва было три фракции - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия". На места в Народный Хурал седьмого созыва претендуют представители восьми партий, это "Новые люди", "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", Партия роста, Российская партии свободы и справедливости, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.