Лавров надеется, что союзнические обязательства с Россией возобладают в политике Армении

Москва ценит эти обязательства, добавил глава МИД РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что союзнические обязательства по отношению к Москве возобладают во внешней политике Армении.

"Я очень надеюсь, что все те союзнические обязательства, которые между нами существуют, и мы их ценим, что они все-таки возымеют действие и возобладают во внешней политике Армении", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20, отвечая на вопрос ТАСС о позиции российской стороны в отношении военных учений Армении и США.