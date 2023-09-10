10 сентября, 09:00,
обновлено 10 сентября, 09:25
Cаммит G20

Лавров надеется, что союзнические обязательства с Россией возобладают в политике Армении

© ТАСС/ Ruptly

Москва ценит эти обязательства, добавил глава МИД РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что союзнические обязательства по отношению к Москве возобладают во внешней политике Армении.

Читайте также
Лавров прокомментировал военные учения Армении и СШАЛавров: у РФ вызывает сожаление намерение Армении провести военные учения с США

"Я очень надеюсь, что все те союзнические обязательства, которые между нами существуют, и мы их ценим, что они все-таки возымеют действие и возобладают во внешней политике Армении", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20, отвечая на вопрос ТАСС о позиции российской стороны в отношении военных учений Армении и США. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияСаммит G20
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация