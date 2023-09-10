10 сентября, 09:01,
обновлено 10 сентября, 09:26

Лавров уличил во лжи Армению из-за заявлений, что Россия "отдала" Карабах Азербайджану

По словам главы МИД РФ, "более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Заявления политических деятелей Армении о том, что Москва "отдала" Нагорный Карабах Азербайджану, являются некорректными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

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"Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента (Армении - прим. ТАСС) позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. 

Теги:
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияСаммит G20Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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