Лавров уличил во лжи Армению из-за заявлений, что Россия "отдала" Карабах Азербайджану

По словам главы МИД РФ, "более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Заявления политических деятелей Армении о том, что Москва "отдала" Нагорный Карабах Азербайджану, являются некорректными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента (Армении - прим. ТАСС) позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.