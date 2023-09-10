Лавров не исключил в будущем присоединения ЕАЭС к G20 по примеру Афросоюза

По словам главы МИД РФ, включение Африканского союза к Группе двадцати "отражает наличие тенденций"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз может присоединиться к Группе двадцати по примеру Африканского союза как важное региональное объединение, допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Лавров напомнил о присоединении к G20 Африканского союза, и этот процесс, по его словам, "отражает наличие тенденций": высказываются идеи, чтобы к "двадцатке" присоединились также Лига арабских государств, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. "Может, на каком-то этапе и Евразийский экономический союз будет рассматриваться в качестве одного из таких вот регионально структурных участников", - добавил Лавров.

"Кстати, туда надо будет, в эту группу Евросоюз перевести. Потому что, честно говоря, как-то непропорционально это выглядит - и ведущие страны Евросоюза, и руководство Евросовета и Еврокомиссии", - обратил внимание Лавров. "Есть вопросы, есть, - заключил он. - Но жизнь подскажет".

Председатель G20, индийский премьер-министр Нарендра Моди направил в июне письмо всем лидерам "двадцатки" с предложением о приеме АС в ряды G20. Все они поддержали его инициативу. На открывшемся 9 сентября в Нью-Дели саммите "двадцатки" было объявлено, что АС принят в Группу двадцати, в которой отныне 21 член. АС после Евросоюза стал второй по счету региональной организацией, которая получила статус члена G20. На сегодняшний день из государств Африки только ЮАР входит в Группу двадцати.

Африканский союз, который объединяет все страны континента, насчитывает 55 членов. Он был основан летом 2002 года как правопреемник Организации африканского единства. Штаб-квартира АС находится в Аддис-Абебе. Место председателя АС на основе ежегодной ротации занимают главы государств и правительств континента. В текущем году председателем АС является президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани.