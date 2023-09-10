10 сентября, 09:10
Cаммит G20

Лавров заявил о продолжении контактов России и Индии на высшем уровне

По словам главы МИД РФ, о конкретных планах будет объявлено

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Контакты Москвы и Нью-Дели на высшем уровне продолжатся, о конкретных планах будет объявлено. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Что касается контактов на высшем уровне между Россией и Индией, они, конечно же, будут продолжаться, но я вас уверяю, когда президент России [Владимир Путин] и премьер-министр Индии [Нарендра] Моди договорятся об очередном таком контакте, об этом будет объявлено", - сказал Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияСаммит G20
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