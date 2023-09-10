Дмитрий Артюхов официально вступил в должность губернатора ЯНАО

Он принес присягу на торжественной церемонии

ТАСС, 10 сентября. Избранный губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов официально вступил в должность, принеся присягу на торжественной церемонии. Торжественное мероприятие транслировалось на официальной странице региона в сети "Вконтакте".

Ранее в воскресенье Артюхов был избран главой региона большинством голосов депутатов заксобрания ЯНАО. На пост главы региона по представлению президента РФ также претендовали депутаты ямальского парламента Александр Голубенко (ЛДПР) и Максим Лазарев ("Справедливая Россия - За правду").

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа уважать и охранять права и свободу человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и Устав - основной закон Ямало-Ненецкого автономного округа, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности во имя процветания Ямало-Ненецкого автономного округа", - сказал Артюхов на церемонии.

На мероприятии присутствовали вице-премьер России Александр Новак, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, также ранее возглавлявший ЯНАО. Кроме того, на церемонию инаугурации прибыли губернаторы Югры и Тюменской области Наталья Комарова и Александр Моор.