В Приангарье кандидат в заксобрание пожаловался на нарушение при выездном голосовании

По его словам, на одном из избирательных участков бюллетеней выдали больше, чем было заявок

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кандидат от ЛДПР в Иркутской области, где 8-10 сентября выбирают депутатов законодательного собрания, пожаловался на то, что на одном из избирательных участков на выездном голосовании бюллетеней выдали больше, чем было заявок. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Илья Дмитриев во время включения в информационном центре ЦИК России.

"На территории Братского района действительно участковая избирательная комиссия избирательного участка №380 проводила голосование вне помещения. По возвращении с голосования при передаче документов, при пересыпании в сейф-пакет бюллетеней из переносного ящика и при составлении актов было выяснено, что 46 бюллетеней было выдано избирателям и заявлений у нас 45. Поступило обращение от кандидата от партии ЛДПР Игнатова", - сказал Дмитриев.

Разрешение ситуации отложили до окончания голосования, поскольку бюллетени уже находятся в сейф-пакете. "Заявления избирателей также дополнительно опечатаны, тоже находятся в сейфе. Сегодня после 20:00 (15:00 мск), когда участковая избирательная комиссия будет подводить итоги, поскольку это исключительно их полномочия - признавать бюллетени недействительными, они будут принимать решение по данной ситуации. Если будет установлено, что бюллетеней больше, чем заявлений, то данные бюллетени будут признаны недействительными", - сообщил Дмитриев.

В Иркутской области избираются 45 парламентариев, 22 из них - по одномандатным округам и 23 - по спискам. Своих кандидатов выдвинули семь партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, "Новые люди", "Гражданская платформа" и Российская партия свободы и справедливости. Голосование проходит три дня. По данным на 15:00 (10:00 мск) 10 сентября, явка составила 20,2%.