Лавров сравнил подготовку декларации G20 с выборами Папы Римского

По словам главы МИД РФ, никто со стороны не видел, как шла эта работа

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил подготовку итоговой декларации саммита Группы двадцати с выборами Папы Римского.

На пресс-конференции по итогам саммита глава внешнеполитического ведомства РФ рассказал, как готовились документы форума. По его словам, никто со стороны не видел, как шла эта работа, потому что "ребята, которые этим занимались, - это и шерпа Светлана Лукаш, и посол по особым поручениям Марат Бердыев - их увезли и заперли". "Где-то за 100 км закрыли и как Папу Римского избирали, но только что там дым не пошел, а произошла, по-моему, очень позитивная развязка", - с улыбкой заметил Лавров.

Он поблагодарил всех шерп, и других представителей "за такую честную работу". "Они между собой прекрасно общаются, то есть когда припрет - приходится", - считает российский министр.

Лавров уточнил, что 99% работы было проделано до саммита. "Когда мы сюда приехали, оставались некоторые штрихи, в их согласовании я немножко поучаствовал, но опосредовано", - уточнил глава МИД РФ.

Ранее газета The Times of India со ссылкой на лиц, осведомленных о ходе дискуссий за закрытыми дверями, сообщила, что представители стран G20 смогли окончательно согласовать формулировки по украинскому конфликту в тексте декларации после более 150 часов интенсивных переговоров.

Новый глава католической церкви и государства Ватикан избирается из числа кардиналов после смерти предыдущего понтифика. Выбирает нового папу конклав - собрание Коллегии кардиналов, проходящее в изолированном закрытом помещении. После голосования все бюллетени, заполненные кардиналами и зачитанные на конклаве, сшиваются единой нитью и затем сжигаются. Если ни один из претендентов не получает необходимых голосов, бюллетени сжигают вместе с сырой соломой, и черный дым сообщает толпе перед дворцом, что папа еще не выбран. При положительном исходе голосования в печь бросают сухую солому, и белый дым означает, что выбор сделан - избран новый глава церкви и государства.