10 сентября, 09:17,
обновлено 10 сентября, 09:46
Cаммит G20

Лавров сообщил, что не общался с представителями США на полях саммита G20

По словам главы МИД РФ, Москве "все понятно о том, что американцы хотят в отношении России"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у него не было контактов с представителями делегации США на полях саммита Группы двадцати (G20).

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"Насчет двусторонних контактов [с представителями США], нет, я не общался", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам саммита.

По его словам, российской стороне "все понятно о том, что американцы хотят в отношении России". "Они хотят просто ликвидировать конкурента, нанести нам стратегическое поражение, - продолжил Лавров. - Поэтому, если бы у них были какие-то новые мысли, они нашли бы способ их как-то передать. Но раз не передают, то и нет у них таких мыслей". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияСаммит G20
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