Леонид Слуцкий проголосовал на выборах мэра Москвы

Председатель ЛДПР отметил, что избирательная практика в городе совершенствуется из года в год

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах главы столицы на своем избирательном участке в Москве - в школе №1236 на улице Гончарова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Выборы прекрасно организованы. Все очень понятно, удобно, в том числе для людей старшего возраста. Избирательная практика в Москве из года в год совершенствуется", - заявил Слуцкий сразу после голосования.

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Кандидатами на пост столичного градоначальника от политических партий зарегистрированы: Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ), Борис Чернышов (ЛДПР), а также действующий мэр Сергей Собянин ("Единая Россия").