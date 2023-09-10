В посольстве РФ в Бухаресте заявили, что Россия не создает угроз гражданам страны

Так временный поверенный в делах России в Румынии Елена Копнина прокомментировала обвинения в нарушении воздушного пространства республики якобы российским беспилотником

БУХАРЕСТ, 10 сентября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах России в Румынии, советник-посланник посольства РФ в Бухаресте Елена Копнина подтвердила корреспонденту ТАСС, что была вызвана в румынское внешнеполитическое ведомство, где его государственный секретарь в устной форме выразил протест в связи с нарушением воздушного пространства страны якобы российским беспилотником.

"По мнению румынской стороны, - сказала Копнина, - не вызывает сомнений, что фрагменты принадлежат российскому БПЛА [беспилотному летательному аппарату]. Мы, однако, исходим из того, что конкретных доказательств представлено не было и однозначно это утверждать нельзя. Ранее в Румынии сообщалось, что расследование в связи с обнаружением обломков на территории страны займет неделю, так что оно пока не завершено".

"Российская сторона ранее озвучивала позицию, согласно которой найденные обломки свидетельствуют о плохой работе украинских [сил] ПВО, - подчеркнула дипломат. - Россия в принципе никоим образом не создает угроз гражданам Румынии".

"Государственный секретарь по стратегическим проблемам Юлиан Фота передал [временному поверенному в делах РФ] протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории страны вблизи границы с Украиной фрагментов беспилотника, подобного тем, которые используют российские силы", - указывается в сообщении, распространенном МИД. Фота потребовал от российской стороны "прекратить атаки против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые угрожают любым образом безопасности румынских граждан в регионе".

Минобороны Румынии сообщило дважды - во вторник и субботу - об обнаружении в уезде Тулча (юго-восток страны) обломков беспилотника. Проводится экспертиза с целью установления времени и обстоятельств, при которых они попали на территорию республики. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в субботу, что осуждает этот инцидент, который, по его мнению, вызван российскими атаками на украинские порты на Дунае.