Кузнецов набрал 57,16% после обработки первых 1,79% протоколов на выборах главы Чукотки

Кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова получила 29,24% голосов, Владимир Гальцов от КПРФ - 5,9%, кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Александр Семериков - 5,9%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, выдвинутый от партии "Единая Россия", набирает 57,16% голосов на выборах главы региона после обработки первых 1,79% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова получила 29,24% голосов, Владимир Гальцов от КПРФ - 5,9%, кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Александр Семериков - 5,9%.

Выборы губернатора Чукотского автономного округа проходят с 8 по 10 сентября.

Кузнецов руководит регионом с марта, когда был назначен президентом РФ Владимиром Путиным на должность врио губернатора. До этого он был вице-губернатором Курганской области (2019-2021 годы) и первым заместителем председателя правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.