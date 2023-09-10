Геннадий Зюганов проголосовал на выборах мэра Москвы

Очное и дистанционное голосование проходят в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах главы Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Очное и дистанционное голосование проходят в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Кандидатами на пост мэра Москвы от политических партий зарегистрированы: Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ), Борис Чернышов (ЛДПР), а также действующий мэр Сергей Собянин ("Единая Россия"). На выборы муниципальных депутатов в Новой Москве было зарегистрировано более 630 кандидатов от партий и самовыдвиженцев - на один мандат претендуют порядка четырех человек.