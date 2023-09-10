Губернатор Орловской области Клычков проголосовал на выборах главы региона

В регионе работает 682 избирательных участка

ОРЕЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в голосовании на выборах главы региона. Он проголосовал вместе с семьей в Орле на избирательном участке №125, организованном в здании Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина, сообщает корреспондент ТАСС.

"У нас есть такая традиция: на выборы мы ходим всей семьей и голосуем вместе с избирателями. Сегодня такой день, когда мы можем выбрать своего кандидата, проголосовать за дальнейшее развитие нашей Орловской области. Важно ощущать сопричастность и вклад в выбор будущего региона. Безусловно, Орловщина заслуживает стабильность и процветание во всех сферах", - сказал Клычков.

Выборы губернатора Орловской области проходят 8-10 сентября. В голосовании участвуют три кандидата - действующий глава региона Андрей Клычков, выдвинутый областным отделением КПРФ, Светлана Ковалева, поддержанная реготделением "Новых людей", и Владислав Числов от реготделения ЛДПР. По итогам двух дней выборов явка составила 43,91%, свои голоса отдали свыше 263 тыс. избирателей.

В области работает 682 избирательных участка. По состоянию на 1 июля, в списки избирателей включены 604 151 человек, из них 13 918 голосуют впервые.

Предыдущие выборы главы региона состоялись 9 сентября 2018 года, в них участвовали пять кандидатов. При явке 57,77% больше всего голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Клычков - 83,55%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.