Василий Анохин проголосовал на досрочных выборах губернатора Смоленской области

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября

СМОЛЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин проголосовал в третий день проведения досрочных выборов главы региона. Он пришел на участок №521, который находится в гимназии №1 имени Н. М. Пржевальского в Смоленске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Хочу отменить, что выборная кампания и само голосование происходит открыто и спокойно. Это наш гражданский долг, и выбираем свое будущее", - сказал Анохин журналистами после голосования.

В досрочных выборах на пост губернатора Смоленской области участвуют врио главы региона Василий Анохин ("Единая Россия"), Андрей Максимов (КПРФ), Михаил Ковалев (ЛДПР), Роман Шклавец ("Коммунисты России").

17 марта президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Василия Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства РФ. В июне депутаты Смоленской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.