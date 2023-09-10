Памфилова: число жалоб на выборах по сравнению с прошлыми годами - "небо и земля"

Такой результат был получен благодаря усилиям "народных комиссий", считает председатель Центризбиркома

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Число жалоб и обращений по вопросам проведения выборов разного уровня на нынешнем едином дне голосования по сравнению с прошлым годами - "небо и земля". Об этом в Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Мы сегодня с утра рассматривали жалобы и обращения, которые были получены из регионов, где проходят выборы. [Говоря про количество жалоб], если взять ретроспективу, то сейчас это небо и земля. Не зря мне в свое время подарили веник, который висит у меня в кабинете, чтобы мы чистили систему. И мы ее очень сильно почистили", - сказала Памфилова.

"Это плод усилий всех нас, "народных комиссий", потому что у нас совершенно уникальный общественно-государственный институт, в них [в комиссиях] представлено все общество", - добавила она.