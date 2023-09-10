В ЦИК заявили, что инвалиды могут проголосовать на первых этажах зданий на 93% участков

Им также оказывают помощь волонтеры, уточнил член Центризбиркома РФ Николай Левичев

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Инвалиды могут проголосовать в помещениях на первых этажах зданий на 93% участков, также им оказывают помощь волонтеры. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Николай Левичев в информационном центре комиссии.

"На сегодняшний день констатируем, что нам удалось практически везде, где только малейшая возможность для этого была, добиться размещения помещения для голосования на первых этажах зданий - 93%. Пусть по сравнению с выборами 2021 года шаг небольшой - с 91 по 93%. Но это говорит о том, что мы почти уперлись в потолок", - сказал Левичев в ходе дискуссии, посвященной организации голосования граждан с инвалидностью.

По его словам, если избирательные участки находятся не на первых этажах, то это там, где "не найти другого достойного помещения". "Приходится больше рассчитывать на волонтерскую помощь и другие формы оказания помощи инвалидам", - подчеркнул Левичев.