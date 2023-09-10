Избирательные участки на выборах губернатора Магаданской области завершили работу

По итогам конца третьего дня в регионе проголосовали около 33% от общего числа избирателей

ТАСС, 10 сентября. Все избирательные участки на территории Магаданской области по выборам губернатора завершили свою работу в 20:00 местного времени (12:00 мск), сообщили ТАСС в избиркоме региона.

"Избирательные участки завершили работу", - рассказали в избиркоме. Нарушений и жалоб не зафиксировано.

Избирательные участки на Колыме начали работу в пятницу в 08:00 по местному времени (00:00 мск), голосование длилось до 10 сентября включительно. Действующий глава региона Сергей Носов принял участие в выборах 8 сентября в 08:35 (00:35 мск). По итогам третьего дня на 18:00 местного времени (10:00 мск) в регионе проголосовали около 33% от общего числа избирателей (96 571 человек). Досрочно проголосовали почти 2 тыс. человек - жители труднодоступных населенных пунктов, работники маяков, метеостанций и золотодобывающих предприятий, а также оленеводы.

Губернатор Магаданской области избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В выборах в этом году принимают участие четыре кандидата: директор спортивной школы по боксу, депутат Магаданской областной думы, секретарь обкома КПРФ по молодежной политике Сергей Гончаренко (КПРФ), депутат областной думы, помощник депутата Госдумы, координатор магаданского регионального отделения ЛДПР Роман Исаев (ЛДПР), действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия"), главный специалист магаданского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии ("МагаданНИРО"), член совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Олег Прикоки (СРЗП).

О действующем губернаторе

Носов родился 17 февраля 1961 года в городе Магнитогорске Челябинской области в семье потомственного металлурга. Доктор технических наук. С 1983 года работал в металлургической отрасли, затем начал совмещать свою деятельность с политикой.

28 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, на тот момент мэра Нижнего Тагила, в связи с отставкой прежнего главы области Владимира Печеного. В сентябре того же года Носов одержал победу на выборах губернатора Колымы с результатом более 80% голосов (более 31,5 тыс. голосов).