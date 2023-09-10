10 сентября, 10:37,
обновлено 10 сентября, 11:02
Единый день голосования

Глава Якутии Николаев набрал 58,29% после обработки 0,37% протоколов

Кандидат от партии КПРФ Виктор Губарев набирает 12,9% голосов, Гаврил Парахин от ЛДПР - 13,98% голосов. Представитель партии "Коммунисты России" Игорь Борисов набирает 9% голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 58,29% на выборах в регионе после обработки первых 0,37% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

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Кандидат от партии КПРФ Виктор Губарев набирает 12,9% голосов, Гаврил Парахин от ЛДПР - 13,98% голосов. Представитель партии "Коммунисты России" Игорь Борисов набирает 9% голосов.

В Якутии с 8 по 10 сентября проходят выборы главы республики и депутатов парламента. В регионе действуют 35 территориальных избирательных комиссий, 35 окружных избирательных комиссий, 791 участковая избирательная комиссия. По данным на 1 июля, в регионе зарегистрированы 641,5 тыс. избирателей.

Глава Республики Саха (Якутия) избирается сроком на пять лет. Предыдущие досрочные выборы главы Якутии прошли 9 сентября 2018 года, всего явка в республике составила 50,69% (321 536 избирателей). 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)
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