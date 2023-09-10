Переломный саммит и роль глобального Юга. Что заявил Лавров по итогам встречи G20

Саммит G20 в Нью-Дели стал переломным: он подтвердил намерение стран глобального Юга укрепить свое положение, напомнил Западу о его обещаниях и невозможности удерживать мировую гегемонию. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятия.

Лавров обратил особое внимание на роль Индии в проведении мероприятия - страна "с честью выстояла свою вахту и внесла существенный вклад в создание фундамента для дальнейшей работы для демократизации международных экономических и финансовых отношений".

ТАСС собрал основные тезисы министра.

Переломный саммит

На встрече G20 страны глобального Юга напомнили об общениях Запада, "чтобы обеспечить мировой экономике баланс интересов", и "очень четко и настойчиво добивались учета своих интересов". "Двадцатка" переживает "внутреннюю реформу": страны глобального Юга "стремятся укрепить свою роль в механизмах глобального управления, причем не "в ущерб Западу" - важно, чтобы "Запад сделал правильные выводы". "Все заинтересованы в том, чтобы работать вместе. Только работать по-честному".

Хотя "путь неблизкий", но именно такой ориентир задан в декларации саммита - реформы Международного валютного фонда, "где давно уже, если по-честному квоты и голоса поделить, у американцев не будет блокирующего билета", Всемирной торговой организации, передача технологий странам глобального Юга.

Чтобы проследить за реализацией всех поставленных задач, к концу года Индией будет созван онлайн-саммит. Скорее всего, это произойдет в конце ноября.

Возможное расширение G20

Присоединение Африканского союза к "двадцатке" "отражает наличие тенденций": в будущем то же могут сделать Лига арабских государств, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

"Может, на каком-то этапе и Евразийский экономический союз будет рассматриваться в качестве одного из таких вот регионально структурных участников".

Конец гегемонии

С учетом появления новых центров мирового развития, "Запад не сможет оставаться гегемоном" и должен задуматься, насколько в состоянии "заниматься продолжением своей линии на доминирование". Ему следует "избавляться от колониальных привычек".

Западу не удалось "украинизировать" декларацию G20 (даже намека на "осуждение" России, вопреки оценкам западных СМИ, там нет) - соответствующий параграф изложен как призыв завершить все мировые конфликты на основе принципов Устава ООН. При этом "правильное понимание происходящего [на Украине] в кругу развивающихся членов "двадцатки" налицо". "Уверен, что и некоторые наши западные коллеги все прекрасно понимают".

Западным странам пришлось "согласиться на серьезную подвижку в своей позиции" и согласиться с поддержанным Россией призывом "прекратить атаки и разрушения критической инфраструктуры энергетической и инфраструктуры, связанной с сельским хозяйством", - это "и теракты на "Северных потоках", и теракты на аммиакопроводе Тольятти - Одесса, и по Каховской ГЭС, постоянные запуски беспилотников по Запорожской атомной электростанции".

Глава МИД РФ отметил, что "не искал" контактов с представителями западных стран, в том числе США, на саммите. "Я просто выполнял свою работу. Те, кто хотел поговорить с нами, сделали это. А те, кто предпочитает считать себя выше дипломатических тонкостей, - это их собственный выбор". "Если бы у них были какие-то новые мысли, они нашли бы способ их как-то передать. Но раз не передают, то и нет у них таких мыслей".

Стратегическая стабильность

Переговоры по стратегической стабильности в настоящий момент невозможны. Договор СНВ "заключался в совершенно, диаметрально иных условиях на международной арене и в [иных] отношениях между Москвой и Вашингтоном".

Тем не менее до истечения срока действия договора РФ будет придерживаться его параметров, "прежде всего - цифр по предельному количеству соответствующих вооружений".

Отношения с Индией

В ситуации санкций и наметившегося процесса взаимной торговли в национальных валютах у РФ "накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения". "Наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать".

Проблема взаиморасчетов не скажется на военно-техническом сотрудничестве двух стран: "все договоренности, включая по военно-техническому сотрудничеству в полной мере сохраняют свою силу".

Отношения с Арменией

Россия надеется, что союзнические обязательства Москвы и Еревана "все-таки возымеют действие и возобладают во внешней политике Армении". Решение страны провести учения с США, как и другие "действия армянского руководства", "вызывает сожаление". "Мы об этом сказали".

"Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим". "Где бы ни появлялись американцы, а у них сотни баз по всему миру, нигде это до добра не доводит" - только "в лучшем случае они там сидят спокойно".

С утверждениями, будто "Карабах Азербайджану отдала Россия", Москва не может согласиться: и Ереван и Баку заявляли, что "признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года", а по ней Нагорно-Карабахская автономная область находится в составе Азербайджанской ССР. В достигнутых при посредничестве Москвы договоренностях 10 ноября 2020 года "вообще ничего не говорится про статус Карабаха, и на тот момент все три лидера исходили из того, что по этому статусу предстоят еще дополнительные переговоры". "Надо отвечать перед своим народом самостоятельно".

Генсека ООН используют

Из письма генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Лаврову "создается впечатление, что опять, к сожалению, пытаются использовать генерального секретаря". "Весь смысл его обращения заключается в том, что, вот, давайте вы срочно возобновляйте украинскую зерновую сделку, а за это мы в течение месяца сделаем что-то".

Сообщения о якобы предложениях Запада переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT неправдивы: этого "никто не обещал, в том числе господин Гутерриш". "Пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал Россельхозбанка в Люксембурге сыграл эту функцию. Но этот филиал не имеет лицензию на банковские операции, вообще уже там исчерпал свои возможности, он там будет закрываться".

Россия ценит предпринимаемые генсеком ООН усилия, но считает, что они "все обречены в ситуации, когда Запад только обещает".

Подготовка декларации

Работа над текстом документа была не видна со стороны: "Ребята, которые этим занимались, - это и шерпа Светлана Лукаш, и посол по особым поручениям Марат Бердыев - их увезли и заперли". "Где-то за 100 км закрыли и, как Папу Римского избирали, но только что там дым не пошел, а произошла, по-моему, очень позитивная развязка".

99% работы было проделано до саммита. "Когда мы сюда приехали, оставались некоторые штрихи, в их согласовании я немножко поучаствовал, но опосредованно".

Всех шерп и представителей стран можно лишь поблагодарить "за такую честную работу". "Они между собой прекрасно общаются, то есть когда припрет - приходится".