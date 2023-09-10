Глава Магаданской области Носов набрал 68,57% после обработки первых 4,3% протоколов

Кандидат от партии КПРФ Сергей Гончаренко набирает 13,02% голосов, Роман Исаев от ЛДПР - 8,77%. Представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Олег Прикоки набирает 7,3% голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 68,57% на выборах в регионе после обработки первых 4,3% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии КПРФ Сергей Гончаренко набирает 13,02% голосов, Роман Исаев от ЛДПР - 8,77%. Представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Олег Прикоки набирает 7,3% голосов.

В выборах на пост губернатора Магаданской области в этом году принимают участие четыре кандидата: директор спортивной школы по боксу, депутат Магаданской областной думы, секретарь обкома КПРФ по молодежной политике Сергей Гончаренко (КПРФ), депутат областной думы, помощник депутата Госдумы, координатор магаданского регионального отделения ЛДПР Роман Исаев (ЛДПР), действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия"), главный специалист магаданского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии ("МагаданНИРО"), член совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Олег Прикоки (СРЗП).

Губернатор Магаданской области избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.