10 сентября, 11:15
Единый день голосования

Памфилова отметила, что наблюдение за выборами в Москве организовали на эталонном уровне

Председатель Центризбиркома РФ поблагодарила всех волонтеров и наблюдателей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Наблюдение за выборами различного уровня в Москве ведется на эталонном уровне. Об этом журналистам заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова по итогам посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы.

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В воскресенье глава ЦИК РФ посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы. Памфиловой провели экскурсию по зданию штаба, а также она провела в нем заседание, на котором обсудила ход единого дня голосования.

"Многие регионы принимают опыт Москвы, потому что Москва - эталон организации наблюдения <...> И каждый год я приезжаю сюда и вижу изменения в лучшую сторону в интересах избирателей. Большое спасибо всем московским волонтерам и наблюдателям", - заявила Памфилова.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла АлександровнаМосква
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