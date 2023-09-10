Москвичей предупредили о возможных звонках мошенников, пытающихся дискредитировать выборы

Представители Общественного штаба также сообщили, что связались с департаментом информационных технологий столицы, где подтвердили, что ни техническая поддержка, никакие другие службы не осуществляют обзвонов горожан

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Москвичей обзванивают мошенники, которые задают провокационные вопросы об онлайн-голосовании. Об этом сообщили ТАСС в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

"В штаб поступило несколько сигналов как от наблюдателей, так и от горожан с сообщениями о том, что москвичам звонят мошенники, которые называют себя представителями технической поддержки департамента информационных технологий Москвы. Звонящие задают провокационные вопросы об онлайн-голосовании, о выборе избирателей, об их планах и способах голосования. По предварительной информации, звонки поступают с украинских номеров. Просим избирателей быть бдительными и не отвечать на вопросы от неизвестных собеседников с неизвестных номеров", - рассказали в штабе.

Представители Общественного штаба также сообщили, что связались с департаментом информационных технологий столицы, где подтвердили, что ни техническая поддержка, никакие другие службы не осуществляют обзвонов горожан.

Очное и дистанционное голосование в Москве началось 8 сентября и проходит в течение трех дней. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра. Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно до 19:59 10 сентября. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые принимают участие в голосовании электронным образом, разыгрывают 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.