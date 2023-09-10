В ЦИК заявили об уважении права проголосовать традиционно, а не через "нажатие кнопочки"

Председатель ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что деятельность избирательных комиссий "ни коим образом не должна превращаться в очередную какую-то услугу"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России уважает право россиян на голосование традиционным способом - на избирательных участках, а не через "нажатие кнопочки" при электронном голосовании. Об этом председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила в Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы.

"Мы уважаем право наших людей прийти и проголосовать традиционно, потому что для них это очень значимо. <...> Почему мы обеспечиваем в том числе и традиционный вид голосования, а не просто так кнопочку нажать? Кнопочку нажать - это завершение, прежде чем ее нажать, еще надо долго подумать, и это большой умственный процесс - оценить кандидатов", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что деятельность избирательных комиссий "ни коим образом не должна превращаться в очередную какую-то услугу". "Это не услуга, расширяя, облегчая возможность избирателя выбрать, как проголосовать в той или иной ситуации", - добавила глава ЦИК России.

Памфилова поблагодарила Москву за оптимизацию количества избирательных участков, несмотря на популярность дистанционного электронного голосования.