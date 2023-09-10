10 сентября, 11:25,
обновлено 10 сентября, 11:40
Единый день голосования

В ОП сообщили о более 27 тыс. DDoS-атаках на систему ДЭГ

Все они были отражены, отметил сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 27 тыс. DDoS-атак совершено за время проведения голосования на веб-сервисы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в информационном центре ЦИК РФ.

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"Огромный поток атаки идет на избирательную инфраструктуру, в том числе и на сайт Общественной палаты. За время проведения голосования отражено более 27 тыс. атак на веб-сервисы ДЭГ. Это достаточно большая цифра, мы понимаем, что это не какие-то частные хакеры, понятно, что это работают спецслужбы, кибервойска стран Запада. Повышенный фон атак идет и на госуслуги, в том числе мы видим, как используются мошеннические центры, находящиеся на Украине", - сказал Григорьев в ходе дискуссии, посвященной общественному контролю и наблюдению за голосованием.

Ранее в воскресенье глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что за система ДЭГ за два дня выборов подверглась кибератакам более 20 тыс. раз.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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