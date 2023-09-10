Фадеев считает, что в России установлена высокая планка общественного контроля на выборах

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что "среди общественных наблюдателей много молодых людей, студентов"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уровень общественного контроля на выборах в РФ очень высокий. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Очень высокий уровень общественного контроля. Эта планка была задана на выборах президента прошлых, и за это время подготовлены сотни тысяч общественных наблюдателей. Важно, что среди общественных наблюдателей много молодых людей, студентов", - отметил Фадеев в информационном центре ЦИК РФ.

По его словам, СПЧ традиционно проводит мониторинг хода выборов по всей стране, в этом году члены совета работают в 12 регионах России, в том числе в Москве. "Мое впечатление и по этому году, и по прошлому, и коллеги считают, что российская избирательная система - одна из самых совершенных в мире и нужно отдавать себе в этом отчет", - сказал глава СПЧ.