Глава Амурской области Орлов набрал 92,86% голосов после обработки 0,14% протоколов

Борис Белобородов от партии КПРФ набирает 3,57% голосов, Евгений Завгородний от "Справедливой России - Патриоты - За правду" - 1,19% голосов, Сергей Рафальский от "Коммунисты России" - 1,19 % голосов, Роман Санжаревский от партии "Новые люди" - 0% голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 92,86% на выборах губернатора после обработки первых 0,14% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии КПРФ Борис Белобородов набирает 3,57% голосов, Евгений Завгородний от "Справедливой России - Патриоты - За правду" - 1,19% голосов. Кандидат от "Коммунисты России" Сергей Рафальский набирает 1,19 % голосов, представитель партии "Новые люди" Роман Санжаревский - 0% голосов.

Выборы губернатора в Амурской области проходят с 8 по 10 сентября. В них участвуют пять кандидатов: действующий глава региона Василий Орлов ("Единая Россия"), председатель регионального отделения партии "Коммунисты России", гендиректор ООО "Лагуна" Сергей Рафальский, самозанятый Борис Белобородов (КПРФ), врач Амурской областной клинической больницы Евгений Завгородний ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и гендиректор компании "Амурайти" Роман Санжаревский ("Новые люди").

Орлов руководит Амурской областью с мая 2018 года, когда был назначен врио губернатора региона. В сентябре того же года победил на выборах, набрав 55,6% голосов (108,2 тыс. голосов).