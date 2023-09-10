"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов заксобрания Забайкальского края

Партия набрала 51,43% голосов после обработки 0,11% протоколов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Забайкальского края после обработки первых 0,11% протоколов с результатом 51,43%, следует из данных ЦИК.

Партия КПРФ набирает 8,57% голосов, "Справедливая Россия - За правду" - 4,29%, ЛДПР - 28,57%,партия "Новые люди" - 7,14%. У партий "Родина" и "Коммунисты России" пока 0% голосов.

С 8 по 10 сентября в Забайкальском крае проходят выборы депутатов законодательного собрания. Половину из 50 парламентариев избирают по партийным спискам, другую - по одномандатным избирательным округам. Всего зарегистрировано 465 кандидатов, из них 114 - одномандатники. Кандидаты выдвинуты от восьми партий: КПРФ, "Коммунисты России", "Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Партия дела", "Родина" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Прошлые выборы в заксобрание региона прошли 9 сентября 2018 года, явка тогда составила около 22%.