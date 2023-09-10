Косачев: итоги саммита G20 подтверждают успех в вопросе деукраинцизации мировой повестки

Как заявил вице-спикер Совета Федерации, Киев "в бешенстве от саммита" G20

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Киев "в бешенстве от саммита" G20, что подтверждает успех международного сообщества в постепенной деукраинизации мировой повестки. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Киев в бешенстве от саммита, что лишь подтверждает успех международного сообщества в постепенной, но последовательной деукраинизации мировой повестки. В которую, судя по всему, Западу пока не получается предложить что-либо конструктивное", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он назвал очень символичным то, что президент США Джо Байден досрочно покинул саммит и пропустил третью сессию G20 под названием "Одно будущее". "Видимо то будущее, которое интересно остальным участникам саммита, не очень привлекательно для Вашингтона", - отметил Косачев.

Он напомнил, что год назад итоговая декларация G20 осуждала действия России на Украине. "На сей раз этого нет и в помине. Текст, разработанный принимающей саммит Индией совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией, говорит об украинском кризисе лишь как об одном из мировых конфликтов. Количественный кавалерийский наскок прошлого года перерос в качественный провал этого. G7 не смогла победить G20. Саммит в Нью-Дели - сигнал мира Западу, что его попытки свести все мировые проблемы к Украине этому миру уже откровенно надоели", - полагает заместитель председателя Совфеда.

По его словам, одним из главных событий саммита стало присоединение Африканского союза, который теперь стал постоянным членом "группы двадцати" в том же статусе, что и Евросоюз. "Это значит, что влияние мирового большинства в двадцатке будет и дальше расти, и навязывать ему сугубо западные темы станет еще более проблематично. Несомненный успех индийского председательства и всего мирового сообщества - обсуждение вопросов, которые реально заботят мир, не допустив превращения форума в площадку для западной агитации", - заключил политик.

Саммит Группы двадцати завершается 10 сентября в Нью-Дели. На него были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавлял глава МИД Сергей Лавров. Российский министр заявил, что страны Запада не смогли навязать участникам Группы двадцати украинскую повестку, в том числе благодаря консолидированной позиции глобального Юга.