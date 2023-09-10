В ЦИК прокомментировали размещение результатов по Якутии до завершения голосования

В пресс-службе Центризбиркома пояснили, что данные пришли с уже закрывшихся на тот момент избирательных участков в другом часовом поясе и были обнародованы ошибочно

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первые результаты голосования на выборах главы Якутии, которые разместили на электронном табло в информационном центре ЦИК до завершения выборов в регионе, пришли с уже закрывшихся на тот момент избирательных участков в другом часовом поясе и были обнародованы ошибочно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

"Голосование в Республике Саха (Якутия) на выборах 10 сентября проходит по трем часовым поясам. Первые участки там закрылись в 12:00 мск. Вместе с тем в целом голосование в республике завершилось в 14:00 мск", - отметили в ЦИК.

Ранее в информационном центе ЦИК разместили первые данные с выборов в Якутии до 14:00 мск, хотя некоторые избирательные участки там еще не закрылись, на что обратили внимание несколько Telegram-каналов.

По данным пресс-службы, "в ходе ввода данных по уже закрытым избирательным участкам один из системных администраторов ошибочно нажал кнопку "разместить", что привело к преждевременному отображению результатов голосования на экране информационного центра". "Искажений данных при этом допущено не было", - подчеркнули там. "В связи с закрытием всех участков в Республике Саха (Якутия) сейчас данные с предварительными результатами отображены корректно", - резюмировали в Центризбиркоме.

Согласно имеющимся данным, действующий глава Якутии Айсен Николаев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 58,29% на выборах в регионе после обработки первых 0,37% протоколов.