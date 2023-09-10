Слуцкий проверил работу партийного штаба по наблюдению за ходом голосования на выборах

Председатель ЛДПР поблагодарил руководителя штаба депутата от партии Владимира Кошелева за идею создать такой инцидент-центр

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий лично проверил работу общественного штаба наблюдений за ходом голосования "ЛДПР. Кольчуга", передает корреспондент ТАСС.

"Мы находимся на площадке инцидент-центра. Это наше партийное ноу-хау. Сегодня центр защищает тех, кто подвержен разного рода провокациям, в отношении которых проходят интриги. Нам нужно, чтобы разная негативная публика перестала совершать противоправные действия в единый день голосования. Думаю, что вместе мы этого добьемся", - заявил Слуцкий во время проверки работы штаба.

Он также поблагодарил руководителя штаба депутата от ЛДПР Владимира Кошелева за идею создать такой инцидент-центр.

"Я хочу поблагодарить Кошелева за креативную идею создать прогрессивный инцидент-центр "Кольчуга" по борьбе с грубыми нарушениями выборной практики. Штаб был создан для того, чтобы диагностировать и запускать механику борьбы с подобными вещами. В каждом случае виновные должны быть выявлены", - подчеркнул Слуцкий.

Ранее ЛДПР запустила общественный штаб наблюдений за ходом голосования "ЛДПР. Кольчуга", который будет работать с 8 по 10 сентября. Задача штаба - фиксировать нарушения и передавать информацию о них в инцидент-центр, который функционирует на двух уровнях - региональном и федеральном. Юридический блок анализирует информацию и обеспечивает правовую реакцию: жалобы в избирательные комиссии различных уровней, вплоть до ЦИК РФ, взаимодействует с правоохранительными и судебными органами.