Памфилова поблагодарила членов избиркомов, нагрузка которых в этом году выросла в разы

Председатель Центризбиркома РФ отметила, что избирательная кампания проходила в "невероятно сложный год с точки зрения природных катаклизмов"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Нагрузка на избиркомы в ходе кампании в 2023 году выросла в разы, в этом году им пришлось "как никогда туго". Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"Я просто преклоняюсь перед нашим сообществом избирательных комиссий, потому что в этом году как никогда им пришлось туго. <…> Нагрузка по сравнению с обычными, традиционными выборами возросла если не более, но в два раза точно", - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что это связано в первую очередь с проведением выборов в новых регионах РФ. "Конечно, это важнейшее историческое событие. <…> Многие наши коллеги из регионов помогают, там находятся. Все, что мы делали на протяжении всего этого времени - и обучение серьезное, интеграция в общий процесс, <…> поиск помещений [для голосования], проведение ГАС "Выборы", оснащение техническое и много-много чего другого. В этом всем, конечно, большая очень [роль], и душа, и сердце, и время, и усилия наших коллег из многих регионов. За это огромное спасибо", - отметила Памфилова.

Кроме того, подчеркнула она, избирательная кампания проходила в "невероятно сложный год с точки зрения природных катаклизмов". "Наводнения, пожары, серьезные природные катаклизмы [происходили] - никто не пожаловался", - отметила глава ЦИК РФ. В качестве примера Памфилова привела членов избиркомов в Приморском крае, "который заливает и заливает", которые продолжали работать, несмотря на сложности, и перемещались по улицам "по колено в воде" с переносными ящиками в руках.